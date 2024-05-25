Личка: «Надо получать удовольствие от игры, и всё у «Динамо» будет хорошо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка перед матчем 30-го тура РПЛ против «Краснодара» оценил важность сегодняшнего дня.

Напомним, если «бело-голубые» не проиграют «быкам», то станут чемпионами текущего сезона. Это достижение может покориться динамовцам впервые с 1976 года.

Личка отметил, что самое главное для его команды — получить удовольствие от матча.

«Это важный день. Я уверен, что мы выйдем и будем играть в футбол так, как мы умеем. Надо получать удовольствие от игры, и всё у нас будет хорошо», — приводит слова Лички Sport24.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.