Баженов назвал трёх лучших игроков сезона в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов назвал трёх лучших игроков текущего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, Максима Глушенкова («Локомотив») и защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Это самый сложный вопрос последних двух недель. Назову Тюкавина, Глушенкова и Дугласа Сантоса — когда сложно кого-то выбрать, всегда называется он», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Напомним, матчи последнего 30-го тура РПЛ состоятся сегодня, 25 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Динамо», вторым идёт «Зенит», а тройку лидеров замыкает «Краснодар».