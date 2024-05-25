Геркус: «Назначить Станковича — очень интересное решение «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Всё было сделано максимально аккуратно, я очень удивился. Это очень интересное решение. До этого Станкович тренировал в более слабых лигах, посмотрим, как всё сложится», — цитирует Геркуса Metaratings.

Станкович займёт пост наставника «Спартака» по окончании нынешнего сезона. Сейчас обязанности главного тренера «красно-белых» исполняет Владимир Слишкович.

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Свой заключительный матч в текущем сезоне москвичи проведут сегодня, 25 мая, против «Оренбурга».