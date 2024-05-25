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Геркус: «Назначить Станковича — очень интересное решение «Спартака»

25 Мая 2024 • 14:28 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 2.18 X 4.00 2 3.05
Через 1 ч. 39 мин.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Всё было сделано максимально аккуратно, я очень удивился. Это очень интересное решение. До этого Станкович тренировал в более слабых лигах, посмотрим, как всё сложится», — цитирует Геркуса Metaratings.

Станкович займёт пост наставника «Спартака» по окончании нынешнего сезона. Сейчас обязанности главного тренера «красно-белых» исполняет Владимир Слишкович.

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Свой заключительный матч в текущем сезоне москвичи проведут сегодня, 25 мая, против «Оренбурга».

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