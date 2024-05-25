Фанаты «Динамо» обнимали Смолова по дороге в автобус

В субботу «Динамо» может впервые с 1976 года стать чемпионом России. Для решения турнирной задачи команде Марцела Лички необходимо и достаточно не проиграть в гостях у «Краснодара».

Телеграм-канал «Alexeev ньюс» опубликовал видео, на котором нападающий Фёдор Смолов выходит из отеля и идёт к автобусу. По пути футболиста обнимают и поддерживают фанаты «Динамо», которые ждут от команды чемпионства.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.