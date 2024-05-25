Лихачёв: «Нынешний состав «Динамо» — один из сильнейших в истории»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв назвал нынешний состав «Динамо» одним из сильнейших в истории московского клуба.

«На самом деле нынешний состав «Динамо» — один из сильнейших в истории. Команда состоит из множества опытных и мастеровитых иностранцев, плюс, конечно же, молодой Костя Тюкавин», — цитирует Лихачёва «RT на русском».

Также эксперт отметил работу главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички, которому удаётся добиваться результата, показывая при этом атакующий и азартный футбол.

Свой заключительный матч в этом сезоне «Динамо» проведёт сегодня, 25 мая, против «Краснодара» в гостях. Для завоевания чемпионского титула «бело-голубым» достаточно не проиграть.