Булыкин: «Личка провёл великолепный сезон»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички в нынешнем сезоне.

Напомним, чешский специалист перешёл в московский клуб летом прошлого года из «Оренбурга». Сегодня «бело-голубые» могут стать чемпионами России, если не проиграют «Краснодару» в матче 30-го тура РПЛ.

По мнению Булыкина, Личка провёл отличный сезон и имеет все шансы привести «Динамо» к чемпионству.

«Личка провёл великолепный сезон. Если «Динамо» выиграет чемпионат России, это будет невероятное достижение», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Все восемь матчей 30-го тура РПЛ пройдут сегодня, 25 мая. Начнутся они в 16:30 по московскому времени.