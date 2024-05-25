Геркус: «Если «Зенит» сделает золотой дубль, это будет фиаско для других команд»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможных победах «Зенита» в чемпионате и Кубке России.

Эксперт согласился с тем, что если петербуржцы выиграют сразу два трофея, то такой исход можно будет назвать провалом для конкурентов.

«Все сильно расстроятся. В этом сезоне «Зенит» просто отдаёт свою корону. Набрать 57 очков и обойти петербургскую команду – это, по-моему, несложно», — цитирует Геркуса Metaratings.

Напомним, перед заключительным 30-м туром РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Динамо» на два очка.

Сегодня, 25 мая, «сине-бело-голубые» встретятся с «Ростовом». Начало — в 16:30 по московскому времени.