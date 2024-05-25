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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полиция задержала фаната «Динамо» в Краснодаре

25 Мая 2024 • 13:38 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 41 мин.

В субботу в рамках тридцатого тура Премьер-лиги сразятся «Краснодар» и «Динамо». Не исключено, что именно в этой игре будет определён чемпион России.

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео из Краснодара. На нём видно большое количество фанатов «Динамо», скандирующих кричалки около отеля, в котором поселилась команда.

Также на видео видно, как полиция задерживает одного болельщика «Динамо». По какой причине произошло задержание, до конца непонятно.

«Динамо» достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы стать чемпионом. «Краснодару» нужно выигрывать и надеяться на осечку «Зенита» в игре с «Ростовом».

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13:38 · Россия. Премьер-лига
Полиция задержала фаната «Динамо» в Краснодаре
13:33 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «В матче «Краснодар» — «Динамо» нет фаворита»
13:25 · Россия. Премьер-лига
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