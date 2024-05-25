Колыванов: «В матче «Краснодар» — «Динамо» нет фаворита»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Краснодаром».

Напомним, что результат предстоящей игры станет определяющим в судьбе чемпионской гонки этого сезона.

Прямо сейчас турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Динамо», опережая второй «Зенит» на два очка. «Краснодар, занимающий третью строчку, отстаёт от «бело-голубых» на три балла.

«По мне, в решающем матче нет фаворита. Вообще ни у кого нет преимущества, шансы 50/50. Уверен, нас ждёт точно интересная и эмоциональная игра, а результат предугадать сложно», — цитирует Колыванова Sport24.

Матч «Краснодар» — «Динамо», как и все остальные встречи заключительного 30-го тура, состоится сегодня, 25 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.