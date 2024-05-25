Хомуха: «Наибольшие шансы стать чемпионом у «Динамо»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха не считает свою бывшую команду фаворитом на завоевание чемпионского титула Российской премьер-лиги. Напомним, перед последним туром «сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Динамо» на два очка. В решающих матчах «Зенит» сыграет с «Ростовом», а «Динамо» на выезде с «Краснодаром». Оба поединка стартуют в 16:30 по московскому времени.

«Наибольшие шансы стать чемпионом у «Динамо». Всё в руках москвичей. Если они не проиграют в Краснодаре, то завоюют золотые медали», – приводит слова Хомухи Vprognoze.

Напомним, в последний раз московское «Динамо» побеждало в национальном первенстве ещё в 1976 году. Тогда команда выиграла чемпионат СССР.