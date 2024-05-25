Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У отеля «Динамо» припаркована машина Льва Яшина

25 Мая 2024 • 13:18 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 38 мин.

Московское «Динамо» во всю готовится к финальному туру Российской премьер-лиги, где команда Марцела Лички может завоевать чемпионский титул. Напомним, «бело-голубые» лидируют с отрывом в два очка от петербургского «Зенита». В последнем туре коллектив Лички сыграет на выезде против «Краснодара».

Как сообщает у себя в телеграм-канале журналист Александр Моссаковский, у отеля, где находятся футболисты «Динамо», припаркована машина легендарного голкипера Льва Яшина. Отмечается, что вратарь ездил на этом автомобиле в последние годы жизни.