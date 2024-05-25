Деменко: «Я удивлён тому, что «ПСЖ» ищет футболистов в РПЛ»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался об интересе «ПСЖ» к вратарю «быков» Матвею Сафонову.

Эксперт признался, что удивлён желанием французского гранда подписать игрока из чемпионата России. По мнению Деменко, Сафонову стоит принять предложение парижан, даже несмотря на возможный недостаток игрового времени.

«Я удивлён тому, что «ПСЖ» ищет футболистов в РПЛ. Парижане могут позволить себе купить практически любого игрока, поэтому приятно, что они следят за нашим чемпионатом. Если это правда, то Матвею нужно переходить, такие предложения бывают раз в жизни», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 25 мая, против «Динамо». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Отметим, что если «быки» одержат победу, а в параллельной игре «Зенит» не сможет обыграть «Ростов», то «Краснодар» выиграет чемпионат.