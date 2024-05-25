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Бубнов предсказал победителя матча ЦСКА - «Урал»

25 Мая 2024 • 13:15 Комментировать

В поединке 30-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал». Об этом матче высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. «Армейцы» возвращаются после яркой игры в Нижнем, и если команда дома уступит, то никто не поймет. Хозяева сильнее, не вижу, за счет чего уральцы могут победить», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч ЦСКА и «Урала» состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. В преддверии поединка «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, а гости – 11-е.

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