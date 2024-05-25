Матч «Краснодар» - «Динамо» не отменят

В Краснодарском крае объявлено штормовое повреждение, порывы ветра достигают 35 метров в секунду. Пошли разговоры о том, что матч между «Краснодаром» и «Динамо» из-за плохих погодных условий могут перенести. Впрочем, согласно данным «Матч ТВ», угрозы переноса или отмены игры нет.

Отмечается, что программа последнего тура Премьер-лиги может быть скорректирована, но матч не отменят и не перенесут.

«Краснодар» и «Динамо» претендуют на чемпионский титул, причём москвичам для сохранения первого места будет достаточно не проиграть.

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