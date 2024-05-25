Бубнов сделал прогноз на матч «Оренбург» - «Спартак»

Московский «Спартак» сыграет против «Оренбурга» на выезде в рамках 30-го тура чемпионата России. Прогнозом на эту встречу поделился бывший защитник «народной команды» Александр Бубнов.

«1:1. Жду веселой игры. Уральцы имеют хорошую группу атаки, будут стараться играть остро. Но и оппонент ответит тем же. Жду голов с обеих сторон. В такой перестрелке «Оренбург» сумеет зацепить ничью», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Оренбурга» против «Спартака» состоится сегодня, 25 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице, а гости – пятое.