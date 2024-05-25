Аленичев назвал имя лучшего футболиста РПЛ

Экс-полузащитник сборной России, а ныне футбольный тренер Дмитрий Аленичев назвал лучшего игрока РПЛ в нынешнем сезоне.
«Тюкавин. Поставлю его чуть выше Кордобы, игра которого мне импонирует. Костя провёл потрясающий сезон. Он ещё молодой, и, надеюсь, у него будет очень хорошее будущее», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 21-летний нападающий «Динамо» провел 29 поединков. На счету Константина Тюкавина 15 забитых мячей и девять голевых передач.
Перед последним туром «бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два очка.
Господа, может хватит играть в такие такие гнилые игры? Интервью же можно целиком прочесть, если, конечно захотеть.
Я всё понимаю - цитата - просмотр - реклама - бабло, но очень всё это некрасиво, а главное начинает бесить.
Полагаю, не только меня одного.
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