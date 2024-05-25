Аленичев назвал имя лучшего футболиста РПЛ

«Тюкавин. Поставлю его чуть выше Кордобы, игра которого мне импонирует. Костя провёл потрясающий сезон. Он ещё молодой, и, надеюсь, у него будет очень хорошее будущее», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».