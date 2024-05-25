Бубнов назвал точный счёт в матче «Краснодар» - «Динамо»

В центральном матче 30-го тура чемпионата России состоится матч «Краснодара» и московского «Динамо». Об этом противостоянии высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:1. Сомневаюсь, что «Динамо» будет выстраивать бетон в обороне. По игре не вижу у кого-то преимущества. В Краснодаре жду ничейного исхода, который позволит динамовцам завоевать золото», - приводит слова Александра Sportbox.

«Краснодар» примет «Динамо» на своем стадионе сегодня, 25 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева идут на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости занимают первое место.