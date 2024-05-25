Бубнов дал прогноз на точный счёт матча «Зенит» - «Ростов»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказал мнение о матче между петербургским «Зенитом» и «Ростовом» в рамках 30-го тура Премьер-лиги.

«2:1. «Зениту» нужно побеждать. Команда Семака сильнее, играет дома, к тому же «Ростову» ничего не надо. Ростовчане могут дать бой любому, но у «сине-бело-голубых» нет другого выхода, кроме победы», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится сегодня, 25 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.