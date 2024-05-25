Аленичев: «РПЛ непредсказуема и интересна, но лига не стала сильнее»

Бывший футболист и наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об интриге в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«РПЛ непредсказуема и интересна, потому что всё решается в последнем туре - как вверху турнирной таблицы, так и внизу. Но это не говорит о том, что Премьер-Лига стала сильнее», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Перед заключительным туром Премьер-лиги лидером является московское «Динамо», на счету которого 56 очков. На второй позиции находится петербургский «Зенит» с 54 баллами, а топ-3 замыкает «Краснодар» (53).
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