Клуб РПЛ хочет назначить Черчесова – известно название

Экс-главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может трудоустроиться в одном из российских клубов.

Согласно информации журналистов «Чемпионата», в услугах специалиста заинтересован «Пари НН». Клуб рассмотрит вариант с приглашением Черчесова, если сохранит прописку в Премьер-лиге по итогам сезона-2023/2024.

Перед заключительным туром чемпионата страны нижегородская команда с 29 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице. В рамках 30-го тура Премьер-лиги «Пари НН» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится в субботу, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.