Геркус: «У «Краснодара» нулевые шансы на чемпионство»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о шансах «Краснодара» стать чемпионом Российской премьер-лиги в текущем сезоне.

«Динамо» и «Зенит» имеют одинаковые шансы на чемпионство. У «Краснодара» они практически нулевые», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

В заключительном туре чемпионата страны «Краснодар» на своем поле примет московское «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».

По итогам 29 туров Премьер-лиги «Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 54 балла и находится на второй позиции. Тройку призеров замыкает «Краснодар» (53).