Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о предстоящем заключительном туре Российской премьер-лиги.

- Многие не хотят очередного чемпионства «Зенита», честно говоря. Он сейчас находится в незавидной турнирной ситуации в плане борьбы за золотые медали, не всё от него зависит, но может внезапно финишировать первым. Поэтому матч «Краснодар» – «Динамо» будет не чисто золотой. У «Краснодара» должен быть большой всплеск эмоций, они наверняка выйдут заряженными. Им придаёт сил тот факт, что они ещё остаются в чемпионской гонке. Но если «Зенит» выигрывает дома у «Ростова», тогда я болею за то, чтобы «Динамо» не проиграло и стало чемпионом. Вина самого «Краснодара» в том, что в тех турах, когда конкуренты оступались, он тоже терял очки и загнал себя в такое положение.

Я говорил, что «Краснодар» вряд ли выиграет в 29-м туре у «Сочи», и до 85-й минуты игра там в таком ключе и складывалась. «Краснодар» не реализовал столько моментов, а «Сочи» вышел вперёд в счёте. Знаете, почему «Сочи» в ряде матчей терял очки на 90+ минутах и проигрывал? Потому что им нужно было подниматься с последнего места, ничьи их не устраивали. Они рисковали, оголяли тылы и шли в атаку. А если бы не находились в такой опасной зоне таблицы, то концовки проводили бы построже, добивались бы где-то побед и набирали бы больше очков. Как «Краснодар» сравнял счёт в Сочи? Обидный пенальти – игрок хотел вынести мяч и попал в соперника. 2:2. Потом «Сочи» раскрылся за победой, а «Краснодару» повезло, что он реализовал свой шанс и выиграл. Опять же, если бы раньше ещё в каких-то матчах «Краснодар» победил бы, где потерял очки, то сейчас конкретней претендовал бы на чемпионство, – сказал Селин.

Все матчи 30-го тура чемпионата России начнутся в 16:30 по московскому времени.

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