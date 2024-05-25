В РПЛ сделали важное заявление по матчу «Краснодар» - «Динамо»

В пресс-службе Российской премьер-лиги отреагировали на информацию о штормовом предупреждении в Краснодаре. Из-за этого проведение матча между «Краснодаром» и московским «Динамо» под угрозой срыва.

«В настоящий момент проведению матча ничего не угрожает. Сотрудники лиги на месте ежеминутно следят за развитием ситуации», - передает «Спорт-Экспресс» слова сотрудников РПЛ.

Матч «Краснодара» и «Динамо» должен состояться сегодня, 25 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка «быки» занимают третье место в турнирной таблице, а «бело-голубые» - первое.

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