Булыкин назвал точный счёт матча «Зенит» - «Ростов»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал свою точку зрения по матчу «Зенита» и «Ростова» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.
«Зенит» обыграет «Ростов» 3:1. Они точно пропустят, потому что команда Карпина просто так не сдастся. Но они уже практически в отпуске, так что мотивация и мастерство «Зенита» сыграют роль», - передает слова эксперта Sport24.
Матч «Зенита» против «Ростова» состоится в субботу, 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед последним туром подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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