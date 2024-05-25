Мостовой: «Трясти может болельщиков, а не футболистов «Динамо» — они за свою работу миллионы получают»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Напомним, в преддверии заключительного тура чемпионата России шансы на победу в турнире сохраняют три клуба: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

По мнению Мостового, у игроков «Динамо» может присутствовать волнение перед игрой с «Краснодаром», однако после стартового свистка оно должно исчезнуть.

«Может ли игроков «Динамо» начать трясти в матче с «Краснодаром»? Трясти может болельщиков, а не футболистов «Динамо» — они за свою работу миллионы получают. Если ты готов выиграть титул, надо выходить и доказывать это», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся сегодня, 25 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.