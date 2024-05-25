Шишкин рассказал об атмосфере в Краснодаре перед решающим матчем РПЛ

Экс-игрок «Краснодара» Роман Шишкин высказался относительно поединка 30-го тура чемпионата России между «быками» и московским «Динамо».
«Нахожусь в Краснодаре - много болельщиков «Краснодара» и «Динамо», чувствуется накал и интрига. «Динамо» имеет преимущество, им нужно просто не проиграть. Но «Краснодар» будет играть только на победу», - передает слова Шишкина «Чемпионат».
Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости находятся на первой строчке.
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