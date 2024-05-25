Шишкин рассказал об атмосфере в Краснодаре перед решающим матчем РПЛ

«Нахожусь в Краснодаре - много болельщиков «Краснодара» и «Динамо», чувствуется накал и интрига. «Динамо» имеет преимущество, им нужно просто не проиграть. Но «Краснодар» будет играть только на победу», - передает слова Шишкина «Чемпионат».