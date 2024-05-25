Масалитин: «В чемпионской гонке отдаю предпочтение «Динамо»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в РПЛ.

Эксперт считает, что больше всего шансов на победу в чемпионате России имеет «Динамо», которое сейчас занимает первое место в турнирной таблице.

«Расклад простой. Если «Динамо» не проиграет, то станет чемпионом. В противном случае титул возьмут «Зенит» или «Краснодар». Из этой тройки претендентов я отдаю предпочтение «Динамо», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Все матчи заключительного 30-го тура РПЛ начнутся сегодня, 25 мая, и начнутся они в 16:30 по московскому времени.