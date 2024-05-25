Акинфеев или Сафонов: Аленичев выбрал лучшего вратаря РПЛ

Футбольный специалист Дмитрий Аленичев рассказал, кого считает лучшим вратарем чемпионата России в сезоне-2023/2024.

«Назову Сафонова. Игорь Акинфеев, как обычно, проводил матчи на высоком уровне, но в заключительных играх ему помешали травмы», - приводит слова Аленичева «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Матвей Сафонов провел за «Краснодар» 29 поединков, в которых пропустил 27 мячей. В десяти встречах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности. Ранее в прессе появилась информация о потенциальном переходе россиянина во французский «ПСЖ».