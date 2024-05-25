Аленичев рассказал, кто виноват в провале «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о неудачном выступлении «народной команды» в уходящем сезоне.

«Сказались конфликты Абаскаля с Соболевым и Джикией. Поэтому тренера и убрали. Отмечу ещё один факт - когда «Спартак» не подготовил поле. Плюс в «Спартаке» нечемпионский состав», - передает слова специалиста «Чемпионат».

По итогам 29 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 49 баллов и занимают пятую строчку в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича в последнем матче сезона на выезде сыграют с «Оренбургом».