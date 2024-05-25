Булыкин: «У «Динамо» самые реальные шансы стать чемпионом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об интриге заключительного 30-го тура чемпионата России.

По мнению эксперта, самые большие шансы на победу в турнире имеет «Динамо», которое возглавляет таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Для победы в чемпионате России «бело-голубым» достаточно набрать хотя бы один балл в матче с «Краснодаром».

«У «Динамо» самые реальные шансы стать чемпионом. Думаю, динамовцы должны совершить это чудо, потому что всё в их руках. Осталась одна игра, на которую надо собраться», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 25 мая. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.