Шишкин высказался о чемпионской интриге в РПЛ

Экс-футболист «Краснодара» Роман Шишкин высказал мнение о титульной гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Я ни за кого не болею. Было бы интересно, если бы чемпионом стал не «Зенит». «Динамо» прилично смотрится в концовке и набирает очки. Считаю, что всё закономерно. Посмотрим, как будет», - приводятся слова Шишкина на страницах «Чемпионата».
В последнем туре чемпионата страны «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром», а «Зенит» у себя дома примет «Ростов». Матчи состоятся в субботу, 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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