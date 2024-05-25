Шишкин высказался о чемпионской интриге в РПЛ

«Я ни за кого не болею. Было бы интересно, если бы чемпионом стал не «Зенит». «Динамо» прилично смотрится в концовке и набирает очки. Считаю, что всё закономерно. Посмотрим, как будет», - приводятся слова Шишкина на страницах «Чемпионата».