Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Ахмат» готов расстаться с нападающим Гамидом Агаларовым.

Ранее об интересе к 23-летнему футболисту сообщал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Напомним, Агаларов выступает за грозненский клуб с лета 2022 года. В общей сложности в составе «Ахмата» нападающий успел провести 51 матч, забить восемь голов и отдать три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,5 миллиона евро.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Ахмат» проведёт сегодня, 25 мая против воронежского «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.