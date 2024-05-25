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«Ахмат» готов отпустить Агаларова эксклюзив

25 Мая 2024 • 11:18 Комментировать
Факел
...
Ахмат
1 1.60 X 4.20 2 5.60
Через 3 ч. 41 мин.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Ахмат» готов расстаться с нападающим Гамидом Агаларовым.

Ранее об интересе к 23-летнему футболисту сообщал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Напомним, Агаларов выступает за грозненский клуб с лета 2022 года. В общей сложности в составе «Ахмата» нападающий успел провести 51 матч, забить восемь голов и отдать три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,5 миллиона евро.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Ахмат» проведёт сегодня, 25 мая против воронежского «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Гамид Агаларов

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