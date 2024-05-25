Аленичев назвал чемпиона РПЛ

Экс-игрок сборной России и «Порту» Дмитрий Аленичев предположил, как завершится нынешний розыгрыш Премьер-лиги. По его мнению, чемпионом страны станет столичное «Динамо».

«Зенит» однозначно обыграет «Ростов», а «Динамо» не проиграет «Краснодару». Соответственно, «Динамо» станет чемпионом», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что перед последним туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице. Команда Марцела Лички опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на два пункта. «Краснодар» замыкает призовую тройку, имея в своей копилке 53 балла.