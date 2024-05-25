В центральном поединке 30-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем поле примет московское «Динамо». Встреча должна состояться сегодня, 25 мая, и начаться в 16:30 по московскому времени.

Как сообщает «РИА Новости», проведение матча под угрозой срыва. Игру могут отменить из-за штормового предупреждения в городе. В РПЛ следят за развитием ситуации в Краснодаре.

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 56 баллов. На втором месте с 54 очками находится петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает «Краснодар» (53).