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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Большинство хочет, чтобы чемпионом стал не «Зенит»

25 Мая 2024 • 11:04 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.25 X 6.40 2 13.00
Через 3 ч. 44 мин.

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

Перед заключительным 30-м туром турнирную таблицу возглавляет «Динамо». Отрыв «бело-голубых» от второго «Зенита» составляет два очка.

По словам Юрана, многие болельщики в России не хотят, чтобы чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».  

«Я не играл ни в «Краснодаре», ни в «Динамо», ни в «Зените», поэтому сложно говорить о симпатиях. Я часто слышу от многих болельщиков и иногда на улице, что большинство хочет, чтобы чемпионом стал не «Зенит», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, матчи 30-го тура начнутся сегодня, 25 мая, в 16:30 по московскому времени.

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