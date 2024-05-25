Юран: «Большинство хочет, чтобы чемпионом стал не «Зенит»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

Перед заключительным 30-м туром турнирную таблицу возглавляет «Динамо». Отрыв «бело-голубых» от второго «Зенита» составляет два очка.

По словам Юрана, многие болельщики в России не хотят, чтобы чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».

«Я не играл ни в «Краснодаре», ни в «Динамо», ни в «Зените», поэтому сложно говорить о симпатиях. Я часто слышу от многих болельщиков и иногда на улице, что большинство хочет, чтобы чемпионом стал не «Зенит», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, матчи 30-го тура начнутся сегодня, 25 мая, в 16:30 по московскому времени.