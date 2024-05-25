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Геркус: «Зенит» больше нельзя назвать сокрушающей машиной»

25 Мая 2024 • 11:03 Комментировать

Футбольный функционер Илья Геркус поделился мнением о выступлении петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Зенит» больше не та сокрушающая машина, которой был раньше. Команда стала играть менее убедительно. При этом я не могу сказать, что петербуржцы слабее ЦСКА, «Спартака» или «Локомотива», - передает слова Геркуса Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. Перед заключительным матчем РПЛ сезона-2023/2024 питерцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского «Динамо» на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Илья Геркус
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