Гасилин рассказал, кто победит в матче «Зенит» - «Ростов»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о матче 30-го тура Премьер-лиги между подопечными Сергея Семака и «Ростовом».

«Супермотивированный «Зенит», который может стать чемпионом, принимает «Ростов». «Зенит» погонят с первых минут и останавливаться команда Семака не будет. Будет уверенная победа с форой (-1,5)», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Встреча «Зенита» и «Ростова» состоится на стадионе «Газпром Арена» 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. По итогам 29 туров «сине-бело-голубые» занимают второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.