Аленичев: «Наверняка для «Ростова» «Краснодар» приготовил поощрительные премии»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о мотивации «Ростова» в матче 30-го тура РПЛ против «Зенита».

По мнению специалиста, южане постараются вмешаться в чемпионскую гонку и громко заявить о себе.

«Ростов» может громко заявить о себе, в этом его главная мотивация. Наверняка для «Ростова» приготовил поощрительные премии «Краснодар». В этом ничего криминального нет», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Отметим, что если «Ростов» сможет не проиграть «Зениту», то петербургский клуб потеряет шансы на победу в чемпионате России. Все матчи заключительного 30-го тура РПЛ состоятся сегодня, 25 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.