Хомуха назвал команду с наибольшими шансами выиграть РПЛ

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал свое мнение о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. Сегодня, 25 мая, пройдут все матчи заключительного тура.

«С полной уверенностью трудно сказать, кто станет чемпионом. Всех претендентов на первое место ожидают тяжелые матчи. Но у «Зенита» чуть больше шансов стать чемпионом, чем у остальных»», - передает слова Хомухи Legalbet.ru.

По итогам 29 туров чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в таблице. «Зенит» с 54 баллами находится на второй позиции, а «Краснодар» (53) на третьей. В последнем туре «бело-голубые» сыграют с «быками» на выезде, а питерцы дома примут «Ростов».