Канчельскис: «Не стоит полагать, что «Динамо» легко станет чемпионом»

Экс-футболист национальной сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о шансах московского «Динамо» стать чемпионом Премьер-лиги.
«Динамо» играет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» - у себя дома. Не стоит полагать, что «Динамо» легко обыграет «Краснодар» и станет чемпионом», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Перед заключительным туром чемпионата страны «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», в активе которого 53 очка.
Бан пользователя