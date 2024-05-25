Орещук: «Всё в руках «Динамо», они не упустят своего шанса»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» сыграют с «Краснодаром».

Напомним, для того, чтобы завоевать чемпионский титул, «Динамо» достаточно сыграть хотя бы вничью.

«Всё в руках Бога и «Динамо». Думаю, они не упустят своего шанса. Несмотря на то, что «Динамо» устраивает ничья, не думаю, что в этой встрече они будут играть вторым номером. Играя на ничью, получишь поражение», — приводит слова Орещука Metaratings.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая, на домашней арене южан. Начало этой игры, как и всех встреч 30-го тура, запланировано на 16:30 по московскому времени.