Агент Масоэро: «Лукас на 99 процентов не вернётся в Россию»

Рикардо Алонсо, агент защитника «Клужа» Лукаса Масоэро, ранее выступавшего за «Пари НН», высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«У Лукаса действующий контракт, на 99 процентов он не вернётся в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по 2023 год. В составе нижегородской команды аргентинский футболист провёл 58 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 900 тысяч евро.

За один тур до конца текущего розыгрыша чемпионата России «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. В заключительном 30-м туре нижегородцы встретятся с «Крыльями Советов». Эта игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся она в 16:30 по московскому времени.