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Титов дал прогноз на матч «Зенит» - «Ростов»

25 Мая 2024 • 10:16 Комментировать

Экс-полузащитник столичного «Спартака», а ныне эксперт Егор Титов поведал о своих ожиданиях от поединка 30-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

«От этого матча жду большого количества забитых мячей - 3-4. Вспоминаю прошлый сезон, когда «Ростов» в последнем туре проиграл ЦСКА с крупным счетом. Поэтому здесь ставлю на «тотал больше 3», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч заключительного тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Ростов» состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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