Генич сделал прогноз на голы в матче «Зенит» - «Ростов»

Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение о предстоящем матче 30-го тура чемпионата России, в котором петербургский «Зенит» померяется силами с «Ростовом».

«Хороший, открытый футбол должен получиться. «Ростов» - команда, которая никогда не закрывается, а «Зениту» надо побеждать. Я жду результативный матч. Мой прогноз - «тотал больше 3», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

«Зенит» примет «Ростов» на домашнем стадионе «Газпром Арена». Встреча состоится сегодня, 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед заключительным туром питерцы отстают от лидирующего «Динамо» на два балла.