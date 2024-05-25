Петржела: «Личка — везучий тренер»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о наставнике «Динамо» Марцеле Личке.

Петржела назвал Личку везучим тренером, выразив мнение, что вместе с ним «бело-голубые» смогут стать чемпионами.

«Личка – везучий тренер. Без везения дважды за сезон обыграть «Зенит» невозможно. Вместе с Личкой в «Динамо» пришла удача, поэтому чемпионами в этом сезоне станут «бело-голубые», — цитирует Петржелу .

Свой заключительный матч в текущем сезоне «Динамо» проведёт сегодня, 25 мая, против «Краснодара». Для того, чтобы выиграть золотые медали, «бело-голубым» достаточно не проиграть.