Эдуард Мор дал прогноз на матч «Зенита» и «Ростова»

Бывший защитник московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Эдуард Мор сделал прогноз на матч 30-го тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

«Я не жду тут разгрома, понимая, как Карпин будет настраивать «Ростов». В общем, беру победу «Зенита» с разницей в 1-2 мяча», - приводятся слова Эдуарда на страницах «РБ Спорта».

Матч «Зенита» и «Ростова» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» сегодня, 25 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка подопечные Сергея Семака занимают второе место в таблице, уступая лидирующему «Динамо» два очка.