Аленичев назвал два клуба, в которые может перейти Джикия

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о том, где может продолжить карьеру защитник Георгий Джикия. 30-летний игрок покинет «красно-белых» по завершении сезона.

«Не думаю, что он продолжит карьеру в каком-то московском клубе. Можно назвать такие варианты, как «Рубин» и «Ростов». Больше верю в его переход туда», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Джикия провел 12 поединков за «народную команду» без результативных действий. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Георгия составляет пять миллионов евро.