Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил, что нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов может пополнить ряды дагестанского клуба.

«Конечно, может. Он наш воспитанник, футболист с Дагестана. Почему бы ему не оказаться у нас? Вообще, за пределами республики играет много дагестанцев. Я не говорю, что он однозначно будет у нас. Всё зависит от переговорного процесса. Надеюсь, что у нас с ним сложится взаимопонимание. Есть же ещё бизнес-фактор. Непонятно, отпустит его «Ахмат» или нет», — сказал Гаджиев.

Напомним, за один тур до окончания Мелбет-Первой лиги «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, обеспечивающее махачкалинской команде участие в следующем розыгрыше РПЛ.

В текущем сезоне 23-летний Агаларов провёл за «Ахмат» 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.