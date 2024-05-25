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Гаджиев допустил переход Агаларова в махачкалинское «Динамо» эксклюзив

25 Мая 2024 • 10:00 Комментировать
Алания
...
Динамо Махачкала
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Через 2 ч. 23 мин.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил, что нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов может пополнить ряды дагестанского клуба.

«Конечно, может. Он наш воспитанник, футболист с Дагестана. Почему бы ему не оказаться у нас? Вообще, за пределами республики играет много дагестанцев. Я не говорю, что он однозначно будет у нас. Всё зависит от переговорного процесса. Надеюсь, что у нас с ним сложится взаимопонимание. Есть же ещё бизнес-фактор. Непонятно, отпустит его «Ахмат» или нет», — сказал Гаджиев.

Напомним, за один тур до окончания Мелбет-Первой лиги «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, обеспечивающее махачкалинской команде участие в следующем розыгрыше РПЛ.

В текущем сезоне 23-летний Агаларов провёл за «Ахмат» 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро.

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Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала Ахмат Гамид Агаларов ещё теги

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