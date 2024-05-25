Прогноз на матч «Зенит» - «Ростов» от Андронова

В поединке 30-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле встретится с «Ростовом». Об этой игре поделился мнением футбольный комментатор Алексей Андронов.
«Ростов» не развалится. Мне нравится фора (+2). Ну не знаю. Я не верю в то, что «Зенит» разгромит своего соперника. Мне кажется, если победа и будет достигнута, то не с крупным счетом», - передает слова Андронова «РБ Спорт».
Матч «Зенита» против «Ростова» состоится в субботу, 25 мая, на стадионе «Газпром Арена». Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой питерцы занимают второе место, отставая от лидера на два очка.
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