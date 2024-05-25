Прогноз на матч «Зенит» - «Ростов» от Андронова

«Ростов» не развалится. Мне нравится фора (+2). Ну не знаю. Я не верю в то, что «Зенит» разгромит своего соперника. Мне кажется, если победа и будет достигнута, то не с крупным счетом», - передает слова Андронова «РБ Спорт».