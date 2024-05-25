Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Динамо»

В рамках 30-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле примет московское «Динамо». Об этой встрече поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Краснодар» очень дерзко и бодро влезает в игру. Первые 10-15 минут матча могут быть активными. Жду агрессивное и настойчивое начало от «Краснодара», мой прогноз - гол «быков» в первом тайме», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место в таблице РПЛ, а гости – первое.